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Следственный комитет начал проверку по факту смертельного отравления жителя Барнаула метиловым спиртом, сообщили в региональном управлении правоохранительного ведомства.
Напомним, мужчина скончался в 5-й городской больнице краевой столицы. Погибшему было 39 лет. В медицинское учреждение он был доставлен 20 апреля.
"Согласно результатам судебно-химического исследования, в крови пациента была установлена высокая концентрация метилового спирта", — констатируют в Следственном комитете.
Правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах мужчина употребил спиртное. Также будет установлен источник приобретения данного продукта.
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знать бы с какого района привезли, чтобы уберечь остальных