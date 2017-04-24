Фото: vk.com/barneos22
Асфальтовое покрытие разрушили на улице Жасминной в барнаульском поселке Солнечная Поляна. По всей видимости, на такую меру пошли жители этого района, которые недовольны тем, что по этой дороге часто ездят "неместные".
Фотографии результата "дорожной войны" опубликованы в сообществе Barnaul 22.
"В сообществе уже проходила целая серия постов про многострадальный проезд по ул. Жасминной (от ул. Геодезической до ул. Солнечная Поляна). Сейчас проезд перекопан в стиле "так не доставайся же ты никому": вскрыт асфальт и выкопана траншея", — отмечает автор заметки.
На место происшествия выезжала полиция и представители властей.
Отметим, что ранее на этой улице дорогу пытались перекрыть с помощью огромной кучи снега. Преграду уничтожили с помощью спецтехники.
Комментарии
ну тоже понять можно
разворотить весь асфальт в этом обдолбанном поселке. за счет бюджета делают а эти олени ломают. пусть по земле ездят. и затраты на укладку на всех жителей раскидать.
Хоть дорогу за свой счет и сделали - молодцы, но это была их инициатива. Запрещать проезд они не могут. Напрашивается вывод- глупые люди.
так-то этот асфальт они за свои деньги клали
а кто из вас не глупый? пусть кинет в меня камнем.
асфальт на данном участке дороги прокладывали жители за свой счет... правильное решение
из серии "цепочки и столбики"....
А может быть они эти дороги еще и приватизировали? пусть тогда документы покжут. Обнести весь поселок забором и сделать один въезд, запретив туда ездить скорой помощи, пожарным и др. оперативным службам, пусть все свое создают и проплачивают сами..
Глупость они сделали когда передали дорогу на баланс муниципалитету.
разворотить весь асфальт в этом обдолбанном поселке. за счет бюджета делают а эти олени ломают. пусть по земле ездят. и затраты на укладку на всех жителей раскидать.
+100500
а не проще поставить шлагбаум с пультом?
ну установили бы там знак КИРПИЧ свои бы знали что он установлен незаконно и ездили бы потихоньку, а левые бы побоялись.
Это не "жители" вскрыли!
Это какой-то недоумок, живущий, видимо, на улице Геодезической, который не хочет, чтобы по улице ездили машины. Все жители поселка как раз-таки борятся с этим и разгребают после этого кучи снега и мусора, которые он наваливает на дорогу.
я живу на Геодезической и наоборот рада, что там есть дорога и я могу попасть на Павловский легко и быстро, а вынуждена ездить по ямам через поселок.
человек действует по ночам и никто не может его поймать за руку. надоел, вредитель...
Такие улицы в поселке, которые без оборудованных пешеходных дорожек, необходимо приравнять как в МКД к придомовой территории. Содержат эти дороги за свой счет как и строили они их. И в первую очередь жильцы борются за жизни своих детей, которые ходят в школу по этой дороге, а уж потом за асфальт - кто из вас сбросится потом на ремонт? А правильная расстановка знаков решит вопрос - есть заключение экспертов, но органы не решают этот вопрос - наверное ждут плачевных случаев.
нет ничего проще, чем завалить строительным мусором и ездить дальше...
ага завалить.новости смотрели про подорванный автомобиль ОБСЕ в восточной Украине? вооот.