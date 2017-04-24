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12-летняя девочка едва не подверглась изнасилованию в подъезде жилого дома в Челябинской области, сообщает ИА REGNUM.
ЧП случилось днем 22 апреля. Соседи услышали крик ребенка и вышли в подъезд. Им удалось не только спасти подростка от изнасилования, но и задержать 23-летнего нападавшего до того момента, пока не приехала полиция.
Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
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