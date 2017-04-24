Фото: Владимир Жук
Посетители Большереченского зоопарка, расположенного под Омском, начали бить тревогу после того, как увидели, в каком состоянии находятся животные. Об этом пишет "Омск-информ".
Они выложили в интернет фотографии, на которых изображен волк с кровоточащей раной, лиса со сломанной лапой, бегемот, который находится в мутной воде. Клетки животных проржавели, а внутри давно не проводилась уборка.
Возмутившиеся омичи написали заявление в интернет-приемную прокуратуры Большереченска. В скором времени сотрудники ведомства проведут проверку.
В свою очередь, сотрудники зоопарка прокомментировали этот скандал в сети. Руководство пояснило, что волк пострадал от своей матери, когда пытался пробраться в ее вольер, а лапу лисице повредил самец во время случки.
Комментарии
да им по кайфу