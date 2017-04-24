Фото: autosaratov.ru
Девочка попала под колеса автомобиля на улице Кутузова в Барнауле 24 апреля.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент случился около 13:50 по адресу: улица Кутузова, 177. Наезд на девочку 2005 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, допустил водитель, который скрылся с места аварии.
Ребенка доставили в травмпункт и после оказания медицинской помощи отпустили домой. В настоящее время полиция устанавливает личность и разыскивает водителя, допустившего наезд на ребенка.
Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: (3852) 393-555 и 393-605.
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