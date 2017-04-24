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Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над воспитанником детского дома в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.
В ведомстве полагают, что события произошли 12 лет назад. Тогда в детдоме неустановленные лица неоднократно совершали сексуальное насилие в отношении воспитанника детского дома 1991 года рождения.
Сейчас в учреждении проводят обыски. Следователи проверяют информацию о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома.
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