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Показатель смертности от онкологических заболеваний снизился в Алтайском крае по итогам I квартала 2017 года, сообщает региональный Минздрав.
Как рассказал главный внештатный специалист-онколог краевого Министерства здравоохранения Александр Лазарев, за первые три месяца этого года от новообразований умерло на 58 человек меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года, от злокачественных новообразований — меньше на 71 человека.
"На 5,5% снизилась смертность от рака легких и на 9,1% — от рака молочной железы. В трудоспособном возрасте умерло на 35 человек меньше, чем в 2016 году. Существенно снизилась смертность трудоспособного населения от рака трахеи и легких. Отмечу также, что уменьшилась одногодичная летальность от онкологических заболеваний на 11,2%", — добавил Александр Лазарев.
Также в Минздраве подчеркивают, что в регионе продолжается активная работа по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Так, за I квартал злокачественное новообразование на ранних стадиях (I-II стадия) было диагностировано у 1492 пациентов. Это 59,2% от всех впервые выявленных злокачественных новообразований. Активная выявляемость онкологических заболеваний при проведении профилактических осмотров составила 21,9%.
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