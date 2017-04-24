Фото: ru.hellomagazine.com
Знаменитая российская певица Лолита Милявская прокомментировала действия сотрудников СБУ, которые опубликовали в сети ее откровенную фотографию. Об этом она рассказала в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить — конечно, формы разные", — говорит Лолита.
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Также певица призналась, что ее и всю ее семью очень развеселила эта ситуация после перенесенного стресса.
"Все говорит о том, что сила у СБУ огромная, золотые головы там сидят, умницы, талантища, закончившие где-то школы, высшие учебные заведения", — отметила Милявская.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , певицу не пустили на Украину, куда она ехала, чтобы навестить дочь. Певице пришлось возвращаться в Москву. Позже СБУ на своей странице в Twitter разместила фотографию Милявской с обнаженной грудью.
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