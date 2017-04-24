Проблема подтопления домовладений грунтовыми водами в Алтайском крае стала не менее острой, чем затопление поверхностными водами. Высокий уровень грунтовых вод на протяжении последних лет начал фиксироваться в разных уголках региона, поэтому данный вопрос требует детального изучения. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.
"На сегодняшний день мы со специалистами института водных проблем хотим разобраться, что происходит у нас в населенных пунктах, где мы наблюдаем устойчивую картину повышения уровня грунтовых вод. Это происходит в Рубцовске, Шипуново, Угловском, Михайловском, Поспелихе, Ключах и даже на юге региона, где мы и не предполагали такое развитие ситуации. Эта проблема требует пристального внимания", — отметил Попрядухин.
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Спикер пояснил, что для оценки ситуации необходимо исследовать подземные горизонты, а это весьма затратный процесс. Тем не менее эти работы нужно выполнить в обязательном порядке в течение года.
Для восстановления пропускной способности, по словам Попрядухина, необходимо наличие дренажной системы. Там, где она раньше была, ее необходимо восстанавливать до рабочего состояния, где ее не было, по всей видимости, нужно будет проводить. Но перед этим нужно исследовать населенные пункты, где потенциально возможно подтопление грунтовыми водами.
"В течение года нужно провести исследования для установления зон границ подтопления. В ходе этой работы определится количество населенных пунктов и уровни грунтовых вод. Важно в дальнейшем в рамках развития жилой застройки не допустить в опасных зонах появления новых объектов", — заключил Попрядухин.
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