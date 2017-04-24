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Сильный шторм стал причиной того, что в Сочи провалилась олимпийская набережная, сообщают "Аргументы недели".
Отмечается, что в результате разгула стихии было подмыто основание пешеходной зоны на набережной, и в итоге бетонные конструкции набережной серьезно просели.
Штормовая погода в Сочи наблюдается уже несколько дней. Сообщается, что в городе произошло несколько падений деревьев.
Комментарии
Ну и чё, олимпиада прошла уже, пусть гнётся, главное чтобы стадион на Крестовском в Питере, до ЧМ 2018 не рухнул