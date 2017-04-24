Фото: basarabia.md
Акция "Георгиевская ленточка" в этом году пройдет почти в 90 странах мира. Ее старт назначен на понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.
Каждый год эта акция становится все более популярной, масштабной и международной. Основную часть ленточек предполагается раздать в странах СНГ.
Очень большой интерес к этому проявляют граждане Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. Ленточку можно будет получить и в европейских странах: Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции. Также большой интерес к акции проявили во Вьетнаме, Иордании, Ливане, Турции, Израиле, Индии и Китае.
Георгиевская лента — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Сейчас используется как элемент Боевых знамён гвардейских частей в Российской Федерации.
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