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Жителя Барнаула подозревают в убийстве 29-летней женщины, тело которой затем было сожжено на приусадебном участке.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 9 апреля от родственников женщины поступило заявление о ее пропаже. Вскоре правоохранители сумели раскрыть преступление, совершенное в отношении исчезнувшей.
В данный момент установлено, что в день пропажи женщина приехала к своему знакомому в один из частных домов поселка Бажево Первомайского района. В гостях у мужчины находился его 33-летний друг, приехавший из Барнаула.
Во время застолья между гостями произошла ссора, в ходе которой житель региональной столицы нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение. Желая скрыть следы преступления, он сжег тело на приусадебной территории.
"В костер мужчина положил все личные вещи потерпевшей и предметы мебели, на которых отобразились следы совершенного убийства", — добавляют в СКР.
Правоохранители сумели обнаружить на месте происшествия биологические следы и золу с костными останками, захороненными во дворе дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
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