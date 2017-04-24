Фото: ГИБДД Барнаула
ГИБДД Барнаула разыскивает водителя, сбившего 11-летнюю девочку на серебристом Lexus на улице Кутузова в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.
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ДТП произошло днем в понедельник, 24 апреля. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль, допустивший наезд, с места аварии скрылся. Госномер автомобиля – М 867 КР, регион 22.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в группу розыска по тел.: 393-605 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
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