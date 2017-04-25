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"Мне б упасть среди берез": очарование весеннего алтайского леса. Фото

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru показывает обаяние алтайских берез

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Приход весны, как известно, вдыхает жизнь в суровую сибирскую природу – именно в этот период можно уловить момент, когда лиственные леса Алтая просыпаются от зимнего сна.

Свидетелем этого удивительного процесса стал фотокорреспондент портала Amic.ru, оказавшийся в великолепном березовом лесу в Косихинском районе.

Близость к селу Налобиха ничуть не мешает чувствовать себя здесь наедине с природой и отрешиться от человеческих проблем.

Идеально чистый лесной массив, несмотря на обнаженность берез, позволяет в полной мере почувствовать то, как деревья просыпаются после зимы и готовятся предстать в своем истинном величии.


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