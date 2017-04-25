Фото: roundshop.ru
Власти Барнаула намерены приобрести за счет муниципального бюджета 320 единиц подарочных часов – соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.
Лот именуется так: "Поставка подарочной продукции (часы наручные и настольные)". Речь идет о приобретении 20 единиц настольных часов и 300 единиц наручных часов. Максимальная цена контракта составляет 1 012 700 рублей.
Источником финансирования закупки является городской бюджет. Аукцион состоится 10 мая. "Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Возможна досрочная поставка Товара. Товар поставляется одной партией", — говорится в документах закупки.
Также приводятся характеристики приобретаемого товара. Например, кварцевые настольные часы должны представлять из себя глобус и иметь возможность вращаться во всех плоскостях.
Наручные часы делятся на мужские и женские. Всего речь идет о девяти видах продукции с разными циферблатами. На циферблатах будет изображен герб Барнаула.
Комментарии
по утрам надев трусы, не забудьте про часы
Кого одаривать будем?
карлина , родственников его, друзей , однопартийцев .... , чтоб на работу не опаздывали. А лучше бы подарить им ретро будильники ссср
А что разве упыри мобильниками не пользуются? Там тоже есть часы.
Из личного опыта. Подобные подарки как правило тупо лежат где-нибудь в шкафу. Ибо как часы они не ахти какие, а выкинуть жалко.
кварцевые настольные часы должны представлять из себя глобус
На циферблатах будет изображен герб Барнаула
герб Барнаула на глобусе! кто то еще поспорит, что Барнаул не столица мира?
Упы́рь(вурдалак, вампир,кровосос) — общеславянский мифологический персонаж, он вредит людям и скоту, пьёт их кровь, наносит ущерб хозяйству.Скоро рассвет..