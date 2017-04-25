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ЦБ выпустит золотую монету весом 1,75 кг и номиналом 20 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Монета будет посвящена финалистам конкурса по выбору символов для банкнот Банка России

Фото: severpost.ru

Банк России во второй половине 2017 года выпустит золотую монету весом 1,75 кг и номиналом 20 тыс. рублей, на ней будут изображены символы российских городов, сообщает "Прайм".
 
По словам главы Гознака Аркадия Трачука, при чеканке монеты будут использованы уникальные технологические решения.
 
"Нужно сделать, чтобы не 10 разных монет было, они должны быть объединены общей идей. Мы предложили решение, надеемся, что оно будет принято. Это будет оригинальное решение, которое в практике российских монет ещё не использовалось", — заявил Трачук
 
Как отмечается, монета будет посвящена финалистам конкурса по выбору символов для банкнот Банка России. В десятку вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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