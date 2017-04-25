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Жители Барнаула утром во вторник, 25 апреля, оказались заложниками серьезных пробок. Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас в краевой столице семибалльные заторы.
Пробка образовалась на Южном тракте в сторону центра города. Здесь скорость движения составляет десять километров в час. Стоит также улица Молодежная в сторону центра (семь километров в час), проспект Красноармейский (выезд из центра).
Пробка образовалась на улице Северо-Западной по направлению в центр, на Ленинском проспекте (7-10 километров в час).
Традиционно стоят улицы Малахова, Власихинская и Павловский тракт в сторону центра. Скорость движения – 7-10 километров в час.
Комментарии
Если бы не эти черти похмельные, с палками в полоску, все норм было бы.
Тут дело в дорожниках. Яма на яме и все в раз. А асфальт опять к осени закатывать будут?
да чё там черти?Путин
Сегодня Родительский день на кладбищах
красноармейский дорожники колом поставили. в 7-30 они перед папанинцев асфальт снимали. а остальное все как всегда в норме))
Так почему дорожники перестали работать по ночам? Ночью не будет пробок уж точно!
Каким краем ул Малахова ведет в центр ???
они днём то сонные ходят, а ночью вообще упадут
8:43
Фантазер обиженный?
Большинство легкового транспорта идет с одним водителем на борту.
Пробки из-за понтов