Актриса театра и кино Лариса Кронберг скончалась в Москве на 88-м году жизни, сообщает tvkultura.ru.
Зрителям актриса запомнилась по таким фильмам, как "Девушка с гитарой", "Невеста с Севера", а также "Большая семья" Иосифа Хейфица. Последний фильм был удостоен награды Каннского фестиваля в номинации "Лучший актёрский ансамбль".
Актриса снялась более чем в 30 фильмах. Сниматься Лариса Кронберг начала с 1954 года, исполняя лирические и характерные роли. Также она много работала на дубляже.
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