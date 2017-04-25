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Зампред Мосгордумы Николай Губенко считает, что в России нужно ввести налог на бездетность для обеспеченных людей, пишет Regnum.
По мнению парламентария, размер налога должен быть небольшим, а деньги, полученные от него, пойдут на нужды многодетным семьям.
"Сегодня в Москве большое количество состоятельных людей, которых можно обложить налогом на бездетность. Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей", — отметил Губенко.
Напомним, ранее налог на бездетность был в СССР, он составлял 6% от зарплаты.
Комментарии
А обеспеченные люди по мнению властей, это те, чей доход больше прожиточного минимума?
Напомним, ранее налог на бездетность был в СССР, он составлял 6% от зарплаты.
Он вроде как только для мужчин был.
И интересны два вопроса:
1. Они будут учитывать причины бездетности?
2. Семьи с каким доходом будут считаться обеспеченными?
Всё это разговоры того же плана, как налог на роскошь и пр. ....
"налог на бездетность был в СССР" Платили мужчины бездетные и замужние женщины.
Я мужчина, но считаю, что теперь мужиков ответственных практически нет. Все хотят только по кустам, как половозрелые подростки, согласны даже на "куклы", видео, лишь бы не обременять себя заботами,как настоящим мужикам! Хоть вводи многоженство, но экономическая база в стране ещё хуже, чем с демографией!
Back in USSR?
Рабочие называли этот налог "налог на яйца".
...можно обложить ...
"На нос себе насыпь, собака серая" (с).
Многодетными, зачастую, становятся от безмозглости, пьянства и неумения контролировать рождаемость. Знаю две многодетные семьи - мама и папа наркоманы, детей воспитывают бабушки.
Михаил Прохоров первый кандидат на налог на бездетность.
Любой обеспеченный человек пойдёт к андрологу/гинекологу и принесёт справку, что детей у него быть не может. Депутат - д@бил.
в такой непредсказуемой стране с отсутствующей медициной и социалкой только по молодости(глупости) детей заводят! 21 век подозрительно напоминает 20, одни войны и кризисы...то ли ещё будет!
25.04.2017 09:39
- гость -
"Многодетными ... становятся от безмозглости, пьянства и неумения контролировать рождаемость"
Если следовать вашей логике, значит, самые высокоморальные граждане - это люди с убежденной нетрадиционной ориентацией?!. Они то точно умеют "планировать" семью!
ну вообще богатые как раз очень часто многодетные
особенно если они еврейской национальности
25.04.2017 09:41
- гость -
Михаил Прохоров первый кандидат на налог на бездетность.
______________
6% от его зарплаты могли бы обеспечить небольшой дотационный регион )))
9:41
Помянутая справка теперь в моде?
От армии откосил, мочась в постельку?
25.04.2017 09:49
- гость -
КЛАСС!
1. Они будут учитывать причины бездетности?
Зачем? Достигла баба фертильного возраста, вперед в койку и в роддом. Если уж настолько больная, что зачать, выносить и родить не может, то пусть в доме малютки/детдоме ребеночка берет.
Если уж настолько больная, что зачать, выносить и родить не может
А зачем такая баба? Животных из "Ласки" забирать?
2. Семьи с каким доходом будут считаться обеспеченными?
ну это элементарно - те семьи, которые не попадают под критерии нуждаемости ...
Такая фискальная политика может быть только в тоталитарных странах, сейчас остались только депутаты-тидоры.
9:58
Ну зачем?
Теперь копеечные вакансии как семечки разберут лишь бы дурацкий налог не платить
25.04.2017 09:53
- гость -
Опять "баба виновата"! Весна на улице, не закупай на этот выходной пива,сходи в парикмахерскую,отключи интернет, а выйди и оглянись, сколько их , желающих родить тебе наследников, создавать нормальные условия жизни, внести хоть какой то смысл в эту жизнь!
10:05
Отнюдь, вымирающая нация пытается возродиться всеми способами.
Тидоры сопротивляются
25.04.2017 10:09
- гость -
Пиво не пью. Модная прическа удел метросексалов. За компьютером дома не сижу, хватает рабочего. В посторонних баб тыкать не приучен. Есть жена и дети. Квартира и машина тоже есть.
- гость -
"Многодетными ... становятся от безмозглости, пьянства и неумения контролировать рождаемость"
Если следовать вашей логике, значит, самые высокоморальные граждане - это люди с убежденной нетрадиционной ориентацией?!. Они то точно умеют "планировать" семью!
А как связаны мораль и ориентация? С чего вы взяли, что гомосексуалист не может быть высокоморальным человеком?
С чего вы взяли, что гомосексуалист не может быть высокоморальным человеком?
Аморально-высокоморальный педераст? Не, не слышал.
25.04.2017 10:21
- гость -
С чего вы взяли, что гомосексуалист не может быть высокоморальным человеком?
Аморально-высокоморальный педераст? Не, не слышал.
У вас странная логика. Аморальная.
25.04.2017 10:23
- гость -
Вам, нас гетеросексуалов, не понять.
вымирающая нация пытается
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Кто это интересно заставляет вас вымирать? Нас то понятно кто. И кого ты обозначил 'тидорами' сопротивляющимися?