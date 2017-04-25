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Новости

Налог на бездетность для богатых могут ввести в России

, ИА "Амител"
Деньги от уплаченного налога, по идее зампреда Мосгордумы Губенко, должны идти многодетным семьям

Фото: pixabay.com

Зампред Мосгордумы Николай Губенко считает, что в России нужно ввести налог на бездетность для обеспеченных людей, пишет Regnum.

По мнению парламентария, размер налога должен быть небольшим, а деньги, полученные от него, пойдут на нужды многодетным семьям.

"Сегодня в Москве большое количество состоятельных людей, которых можно обложить налогом на бездетность. Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей", — отметил Губенко.

Напомним, ранее налог на бездетность был в СССР, он  составлял 6% от зарплаты.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.04.2017 09:28
- гость -

А обеспеченные люди по мнению властей, это те, чей доход больше прожиточного минимума?

0  0
25.04.2017 09:32
- гость -

Напомним, ранее налог на бездетность был в СССР, он составлял 6% от зарплаты.

Он вроде как только для мужчин был.
И интересны два вопроса:
1. Они будут учитывать причины бездетности?
2. Семьи с каким доходом будут считаться обеспеченными?

0  0
25.04.2017 09:36
- гость -

Всё это разговоры того же плана, как налог на роскошь и пр. ....
"налог на бездетность был в СССР" Платили мужчины бездетные и замужние женщины.
Я мужчина, но считаю, что теперь мужиков ответственных практически нет. Все хотят только по кустам, как половозрелые подростки, согласны даже на "куклы", видео, лишь бы не обременять себя заботами,как настоящим мужикам! Хоть вводи многоженство, но экономическая база в стране ещё хуже, чем с демографией!

0  0
25.04.2017 09:36
- гость -

Back in USSR?

0  0
25.04.2017 09:36
- гость -

Рабочие называли этот налог "налог на яйца".

0  0
25.04.2017 09:38
Пленный

...можно обложить ...

"На нос себе насыпь, собака серая" (с).

0  0
25.04.2017 09:39
- гость -

Многодетными, зачастую, становятся от безмозглости, пьянства и неумения контролировать рождаемость. Знаю две многодетные семьи - мама и папа наркоманы, детей воспитывают бабушки.

0  0
25.04.2017 09:41
- гость -

Михаил Прохоров первый кандидат на налог на бездетность.

0  0
25.04.2017 09:41
- гость -

Любой обеспеченный человек пойдёт к андрологу/гинекологу и принесёт справку, что детей у него быть не может. Депутат - д@бил.

0  0
25.04.2017 09:46
- гость -

в такой непредсказуемой стране с отсутствующей медициной и социалкой только по молодости(глупости) детей заводят! 21 век подозрительно напоминает 20, одни войны и кризисы...то ли ещё будет!

0  0
25.04.2017 09:46
- гость -

25.04.2017 09:39
- гость -
"Многодетными ... становятся от безмозглости, пьянства и неумения контролировать рождаемость"
Если следовать вашей логике, значит, самые высокоморальные граждане - это люди с убежденной нетрадиционной ориентацией?!. Они то точно умеют "планировать" семью!

0  0
25.04.2017 09:48
- гость -

ну вообще богатые как раз очень часто многодетные
особенно если они еврейской национальности

0  0
25.04.2017 09:49
ПлохойХорошийЗлой


25.04.2017 09:41
- гость -

Михаил Прохоров первый кандидат на налог на бездетность.
______________

6% от его зарплаты могли бы обеспечить небольшой дотационный регион )))

0  0
25.04.2017 09:49
- гость -

9:41
Помянутая справка теперь в моде?
От армии откосил, мочась в постельку?

0  0
25.04.2017 09:51
- гость -

25.04.2017 09:49
- гость -

КЛАСС!

0  0
25.04.2017 09:53
- гость -

1. Они будут учитывать причины бездетности?

Зачем? Достигла баба фертильного возраста, вперед в койку и в роддом. Если уж настолько больная, что зачать, выносить и родить не может, то пусть в доме малютки/детдоме ребеночка берет.

0  0
25.04.2017 09:55
- гость -

Если уж настолько больная, что зачать, выносить и родить не может

А зачем такая баба? Животных из "Ласки" забирать?

0  0
25.04.2017 09:58
- гость -

2. Семьи с каким доходом будут считаться обеспеченными?

ну это элементарно - те семьи, которые не попадают под критерии нуждаемости ...

0  0
25.04.2017 10:05
Коренной житель АК

Такая фискальная политика может быть только в тоталитарных странах, сейчас остались только депутаты-тидоры.

0  0
25.04.2017 10:07
- гость -

9:58
Ну зачем?
Теперь копеечные вакансии как семечки разберут лишь бы дурацкий налог не платить

0  0
25.04.2017 10:09
- гость -

25.04.2017 09:53
- гость -

Опять "баба виновата"! Весна на улице, не закупай на этот выходной пива,сходи в парикмахерскую,отключи интернет, а выйди и оглянись, сколько их , желающих родить тебе наследников, создавать нормальные условия жизни, внести хоть какой то смысл в эту жизнь!

0  0
25.04.2017 10:12
- гость -

10:05
Отнюдь, вымирающая нация пытается возродиться всеми способами.
Тидоры сопротивляются

0  0
25.04.2017 10:17
- гость -


25.04.2017 10:09
- гость -

Пиво не пью. Модная прическа удел метросексалов. За компьютером дома не сижу, хватает рабочего. В посторонних баб тыкать не приучен. Есть жена и дети. Квартира и машина тоже есть.

0  0
25.04.2017 10:18
- гость -

- гость -
"Многодетными ... становятся от безмозглости, пьянства и неумения контролировать рождаемость"
Если следовать вашей логике, значит, самые высокоморальные граждане - это люди с убежденной нетрадиционной ориентацией?!. Они то точно умеют "планировать" семью!

А как связаны мораль и ориентация? С чего вы взяли, что гомосексуалист не может быть высокоморальным человеком?

0  0
25.04.2017 10:21
- гость -

С чего вы взяли, что гомосексуалист не может быть высокоморальным человеком?

Аморально-высокоморальный педераст? Не, не слышал.

0  0
25.04.2017 10:23
- гость -

25.04.2017 10:21
- гость -
С чего вы взяли, что гомосексуалист не может быть высокоморальным человеком?

Аморально-высокоморальный педераст? Не, не слышал.

У вас странная логика. Аморальная.

0  0
25.04.2017 10:31
- гость -


25.04.2017 10:23
- гость -


Вам, нас гетеросексуалов, не понять.

0  0
25.04.2017 10:31
Коренной житель АК

вымирающая нация пытается
-----------
Кто это интересно заставляет вас вымирать? Нас то понятно кто. И кого ты обозначил 'тидорами' сопротивляющимися?

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