Фото: barnaul.org
Уровень Оби в Барнауле после периода подъема продемонстрировал незначительное понижение.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, к утру 25 апреля река находится на отметке 545 сантиметров над нулем водомерного столба. За сутки Обь опустилась на один сантиметр.
Также отметим, что сейчас река находится выше критического значения, составляющего 540 сантиметров над нулем водомерного столба.
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Подтопленных домов в микрорайоне Затон в данный момент нет. Однако здесь еще на прошлой неделе вода зашла на десятки земельных участков.
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