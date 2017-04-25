Фото: islamophobiawatch.co.uk
Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер заявил, что прибывших беженцев нужно обязательно возить в бывшие концлагеря. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
По мнению Шустера, это нужно делать для интеграции беженцев в европейское общество. Кроме этого, глава совета отметил, что беженцы прибывают из стран, где ненависть к евреям является частью государственной политики.
В этой связи Шустер призвал сделать проблему антисемитизма центральной темой мероприятий для беженцев.
Комментарии
глава совета отметил, что беженцы прибывают из стран, где ненависть к евреям является частью государственной политики.
Так не лезли бы вы с насаживанием демократии в эти страны. Глядишь и беженцев бы не было
Он всё про себя да про себя,в германии вообще сионизм пришёл к власти что ли?