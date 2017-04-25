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Предстоящий май в Алтайском крае может быть холоднее нормы и отметиться мокрым снегом.
Об этом сообщается в прогнозе ГУ МЧС по региону. "Средняя месячная температура воздуха ожидается +6…+13 градусов, что ниже нормы на один-два градуса. В течение месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +4…+9 градусов до -4…+1 градуса, днем от +13…+18 градусов до +3…+8 градусов", — отмечают в экстренном ведомстве.
При этом в отдельные дни второй половины мая по югу края возможно повышение температуры ночью до +10…+15 градусов, днем до +22…+27 градусов.
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Что касается осадков, то их количество ожидается около нормы. Наиболее неустойчивая погода прогнозируется в первой половине грядущего месяца. В это время возможно похолодание с мокрым снегом.
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