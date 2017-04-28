Медленно, но верно Сергей постигает профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Он поспорил с компанией "Телетрейд" на 50 тысяч рублей. Трейдеры уверили Стиллавина, что научат зарабатывать деньги на Форекс. Уже после первого занятия он понял, что его затягивает.

Первый раз в жизни Стиллавина заинтересовали законы мировой экономики. Неожиданно он понял, насколько всех этих знаний нам не хватает даже в нашей с вами повседневной жизни. Да если бы Сергей знал это раньше, последний кризис точно пережил бы спокойнее.

Он освоил теоретические занятия и даже приступил к практическим. Установил себе на компьютер и смартфон торговый терминал. На самом деле без разницы, с какого гаджета вы станете торговать и где в этот момент будете находиться, главное, чтобы был выход в интернет. Для таких теоретически подкованных чайников, как Сергей, придумали Форекс-тренажер, который называется демо-счет. Вы торгуете в реальных условиях, по реальным котировкам, но ненастоящими деньгами. Только так можно протестировать свои знания, обрести уверенность и сноровку, но при этом не потратить ни копейки своих денег.

На демо-счете Стиллавина было $100 тысяч, точнее, 100 тысяч и $20 заработанных им на первой сделке. Признаться, он мог и больше, но нервы оказались ни к черту, и Сергей закрыл сделку раньше времени, но это от неопытности.

Несмотря на то, что денег у Стиллавина, хоть и не настоящих, как у дурака фантиков, он пользуется кредитным плечом. Это такой кредит от брокера, вот только заработать на нем можно, а потратить — нет. Сергей решил поставить, как и в прошлый раз, $1000. Брокер подставил плечо, итого у него в сделке $47 тысяч. Еще не открыв сделку, сразу можно установить ордера стоп-лосс и тейк-профит. Это ограничение потери и прибыли. Сергей решил для начала назначить стоп-лосс в размере $100, это означает, что если торговля пойдет ему в убыток и потери превысят $100, сделка автоматически закроется. Тейк-профит — обратная история, это предохранитель от жадности. Сергей выставил $150, когда его прибыль дойдет до этой суммы, система остановит торги. Торговый терминал позволяет выставлять еще массу условий, которые существенно упрощают жизнь трейдерам, но нам пока рано влезать в эти тонкости. Оставалось решать, покупать валюту или продавать. А для этого надо посмотреть новости, почитать аналитику и взглянуть на графики. И тут как раз выходили новости по Еврозоне и не очень приятные для валюты Старого Света. Самое время опробовать тактику медведей — продать валюту, и когда она подешевеет, откупить нужную сумму по более низкому курсу. Евро, судя по графикам, уже дешевел не первый час, опоздал я немного со входом на рынок, но ничего, можно попробовать.

Брокер под доллары Сергея предоставил евро, он их продал на рынке и стал ждать. Прошло 5 минут, и евро резко просел. Потом отыграл позицию. В общем, шаг вперед и два назад! Но на этот раз Сергей попытался справиться со своими эмоциями. Когда прибыль достигла $100, он начал танцевать джигу. Титаническим усилием воли сдерживал себя, чтобы не закрыть сделку. Прошел час, второй, а прибыль Стиллавина болталась туда-сюда от $50 до $120. Какое счастье, что ребята из "Телетрейда" не оставляли его без присмотра и вовремя посоветовали закрыть сделку, ведь очередная порция новостей должна была ослабить доллар, а значит, вернуть позиции евро. Прибыль Стиллавина составила $100, и он начал впадать в эйфорию! А делать этого нельзя — первая прибыль может затуманить разум. Он решил удивить своих учителей, открыл сразу две сделки. Продал австралийские доллары и фунты. Первая сделка шла, как Сергей и рассчитывал. Пока он с радостью наблюдал, как $20 прибыли превращаются в $50, его вторая сделка по фунтам автоматически закрылась. Сработал стоп-лосс — убыток превысил $100!

Стиллавину говорили, что нельзя открывать сделку, если нет плана! Даже ненастоящие $100 все равно жалко. Но умение признавать свои ошибки и принимать убытки — очень важное качество для успешного трейдера. Не видать Сергею своего выигрыша в споре, придется зарабатывать самому на Форекс. Тем более что по результатам трех сделок он остался в плюсе!