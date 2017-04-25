Фото: filmsounds.ru
Российская певица Юлия Самойлова даст большой сольный концерт в Севастополе в день первого финала "Евровидения" — 9 мая, сообщает ТАСС.
Издание пишет, что таким образом жители города-героя хотят поддержать Самойлову, которой отказали в участии в европейском конкурсе и практически лишили ее мечты. Сейчас идут последние моменты переговоров выступления певицы.
Напомним, певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение", но СБУ запретила ей въезд в страну из-за выступлений в Крыму. Поэтому Россия в этом году не будет участвовать в музыкальном конкурсе.
Комментарии
а если хохлы снова победят? значит Юлька и в следующем году не исполнит свою мечту?
Какое-то позорище российское.
ЧТО ЭТО ????????? (я про верхнее фото)
Поэтому Россия в этом году не будет участвовать в музыкальном конкурсе
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ну как бы Россия теперь отдельно, Европа отдельно. медленно, но верно Украина выдавливает Россию отовсюду
Нудануда ... Самойлова разменная монета в политических баталиях.