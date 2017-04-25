Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль перевернулся в Барнауле, оказавшись в кювете, во вторник, 25 апреля.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, авария случилась на проспекте Космонавтов в направлении к Казенной Заимке.
"На проспекте Космонавтов в сторону Казенной Заимки машина в кювете. Предположительно, в ней были двое мужчин", — отмечается в сообщении.
На место ДТП прибыли медики. Очевидно, происшествие не обошлось без пострадавших.
Комментарии
паблицысты вконтактышные, огромная просьба делать качественные фото, а не щелкать на тапок, проезжая мимо. даже не понять что за телега улетела.