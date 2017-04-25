Сериал Карена Шахназарова "Анна Каренина", показ которого на днях закончился на канале "Россия — 1", стал одним из самых обсуждаемых за последние годы. Причем половине телезрителей сериал категорически не понравился, другие же отмечают, что это удачный эксперимент режиссера с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым в главных ролях. Amic.ru собрал некоторые отзывы журналистов, критиков и обычных зрителей о сериале "Анна Каренина".

Среди тех, кто высказался против прочтения классики, оказался известный актер и критик Станислав Садальский, который написал об этом на своей странице в социальной сети.

"Дворовые графа Льва Толстого захотели снять киношку... ощущение от просмотра "Анны Карениной". То, что на роли главных героев взяли супружескую пару, на пользу фильму не пошло: взаимная усталость друг от друга чувствуется с самого начала. Грусть, тоска и обреченность... Старые песни о главном!" — высказал свое разочарование от увиденного Садальский и добавил, что супругам Матвееву и Боярской не хватило таланта и профессионализма, чтобы как следует вжиться в роль и прочувствовать эпоху. "Изображают аристократов в дорогих интерьерах. Актеры совершенно не способны погрузиться в эпоху, сыграть характеры. Оба ходячие схемы. Что удивило, еще и не способны изобразить любовь. Химии абсолютно не наблюдается. Очередной провал Шахназарова удался!" – поделился мнением актер.

Шеф-редактор "Вокруг ТВ" Алина Бавина, анализируя сериал, уверяет, что "Анну Каренину" обязательно нужно смотреть.

"По факту: актеры играют профессионально, самоотверженно и бесстрашно. Последнее важно: нужно было не бояться сравнений со звездами советского кино, исполнившими те же роли. Страх передался бы зрителям и помешал восприятию образов. Но тут его не было, к счастью. Тем, кто кричит, мол, зачем на государственные деньги снимать очередную экранизацию "Анны Карениной", Карен Георгиевич ответил заранее: вложился частный инвестор. Имени его называть не стал. Но по перечисленным в титрах компаниям можно без труда вычислить мецената. Частный инвестор очень полюбил "Белого тигра" Карена Георгиевича. Лично для меня Шахназаров – это "Курьер" и "Исчезнувшая империя". Про первый фильм и говорить не буду – просто гениально. Второй, на мой взгляд, это невероятно тонкая работа о падении Советского Союза и о людях, чья молодость пришлась на слом эпохи. В общем, по мне, так кому еще было взяться за экранизацию "Анны Карениной", как не Карену Шахназарову?" - написала она.

Известный кинокритик, журналист "Комсомольской правды" Станислав Тыркин уверен, что экранизация Шахназарова имеет право на жизнь.

Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев – Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Мы собрали лучшие отзывы для вас.



