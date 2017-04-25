В рамках благотворительного марафона "Спасибо за победу", который проводит медиагруппа FM-Продакшн, первые 100 продуктовых наборов будут подарены ветеранам Великой Отечественной войны.
В марафоне принимают активное участие алтайские компании. Кроме денег они передают продукцию собственного производства.
Уже сформированы первые 100 продуктовых наборов. В них входит: подсолнечное масло, конфеты, сгущенка, печенье, крупа, макароны, чай, кофе, сахар.
Волонтёры благотворительных фондов накануне 1 мая посетят участников войны и персонально вручат им подарки.
Напоминаем, что каждый из вас может принять участие в нашем благотворительном марафоне "Спасибо за победу".
Вы можете самостоятельно приобрести продуктовый набор и привезти его по адресам в Барнауле:
- пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Гвардейская, 1/1, медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
Если у вас нет возможности купить и привезти продуктовый набор, то по реквизитам медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы.
Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу!" стартовал в Барнауле 30 марта 2017 года. Его запустила наша медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.
Присоединяйтесь к марафону "Спасибо за победу" в соцсетях: "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram.
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