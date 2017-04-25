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Индексация пенсий работающим пенсионерам в России может обойтись казне в 170-200 миллиардов рублей, заявил министр труда РФ Максим Топилин.
"Это стоит определенного количества денег. По нашим оценкам, около 170-200 миллиардов рублей может потребоваться на это мероприятие", — цитирует главу Минтруда "Интерфакс".
По словам министра, это очень серьезные средства. Поэтому в министерстве сейчас взвешивают и смотрят на то, как решить этот вопрос.
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Также Топилин добавил, что в случае получения соответствующих поручений Минтруд вплотную займется проработкой данной проблемы с экономическими ведомствами.
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