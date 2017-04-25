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Настоятель Свято-Троицкого православного храма протоиерей Александр Клименко стал победителем украинского шоу "Голос страны". Об этом пишет РИА Новости.
За протоиерея проголосовали телезрители, чем обеспечили ему победу в шоу. Александр Клименко спел песню украинского музыканта Николая Мозгового под названием "Материнская любовь". Наставницей победителя была популярная певица Тина Кароль.
Приз в этом шоу — квартира в Киеве и возможность снять клип. Также одна из самых крупных в стране радиостанций на протяжении трех месяцев будет крутить его песни в эфире.
Комментарии
это не брат атамана мозгового, что пораскинул мозгами в лнр . Автомобиль Мозгового был взорван, после чего изрешечен из пулемета на трассе Перевальск — Луганск в результате борьбы за власть в ЛНР?