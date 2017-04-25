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Органы Следственного комитета проводят проверку в связи со смертью актера Казимира Лиске, который скончался после падения из окна в Москве.
Как уточняет "Свободная пресса", по информации московского управления СКР, 24 апреля актера нашли на земле у жилого дома по улице Восточной. Он был незамедлительно госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм.
"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Опрашиваются родственники и очевидцы случившегося", — добавили в Следственном комитете.
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Напомним, что Казимир Лиске родился в 1982 году в США. С 2011 года он работал в театре "Практика", снимался в кино и сериалах.
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