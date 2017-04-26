Весна — лучшее время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, став владельцем собственного загородного дома. Осуществить давнюю мечту реально всего за три* месяца. Именно столько времени понадобится на разработку проекта с учетом всех пожеланий заказчика, производство домокомплекта на заводе, а также его сборку на готовом фундаменте.
Чтобы не быть голословными, компания "Алтайлес" предлагает посмотреть, как семья решила изменить жизнь и построила дом из клееного бруса за лето.
Уютное деревенское шале или презентабельная загородная резиденция — каким будет ваш будущий дом, зависит только от полета фантазии. В любом случае жилье из клееного бруса от компании "Алтайлес" будет:
- надежным (срок службы — 100 лет);
- теплым (клееный брус обладает низкой теплопроводностью);
- экологичным (используются только натуральные материалы).
- презентабельным (относится к категории жилья премиум-класса);
На все ваши вопросы ответят по телефону в Барнауле: 8 (3852) 23-99-99 или по бесплатному номеру для жителей России: 8-800-700-27-54.
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*Сроки изготовления проекта рассчитываются индивидуально и могут быть изменены