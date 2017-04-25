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Громкое уголовное дело о гибели 13-летнего ребенка в лагере "Академия Робинзонов" в Алтайском крае дошло до суда — директору организации Анатолию Шульжику инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как напоминают в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемый, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Кузбассе, организовывал отдых детей, вывозя их в Алтайский край на берег Катуни. Здесь ребята жили в палаточном городке.
20 июня прошлого года в этот лагерь был отправлен 13-летний мальчик. Ребенок прибыл в "Академию Робинзонов" по путевке. 23 июня подросток после купания, находясь без должного присмотра, стал раскачиваться на самодельной "тарзанке".
В итоге мальчик сорвался и упал в реку. Его подхватило течением. Тело мальчика обнаружить не удалось.
"Несмотря на то, что возведенная кустарным способом "тарзанка" не соответствовала требованиям безопасности и представляла опасность для жизни и здоровья детей, Шульжик своевременно не принял мер к ее демонтажу и допустил свободное использование", — констатируют в Следственном комитете.
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Также в работе лагеря были выявлены грубые нарушения. Среди таковых: допуск к работе с детьми сотрудников без педагогического образования, необходимой квалификации и документального подтверждения состояния здоровья, а также необеспечение необходимого количества работников исходя из численности детей.
Кроме того, зафиксировано отсутствие заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной инспекции. После трагического инцидента работу "Академии Робинзонов" решено было приостановить.
В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время материалы поступят в суд.
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