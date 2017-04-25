Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы в социальных сетях активно обсуждают последствия ночного ДТП, случившегося рядом с домом №7 по улице Малахова.
"Сегодня утром во дворе дома по адресу Малахова, 7 увидели такую картину. Кто-то въехал в гараж и в дерево, оставив после себя на месте аварии госномер и обломки пластика", — сообщается в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что элемент бампера повис на дереве, а в гараже образовалась дыра.
Данный пост уже собрал множество комментариев.
Комментарии
А чего тут обсуждать и гадать? Пьяный въехал, сообразил, что надо проспаться и уехал. Алкашка не будет доказана, гараж восстановит, машину починит.