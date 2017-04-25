Чемпионат России по панкратиону прошел в Самаре с 13 по 16 апреля, где команда алтайских спортсменов показала высокие результаты.
Иван Лапушкин и Антон Павлов стали бронзовыми призерами, Дмитрий Золотов взял золото среди ветеранов в весовой категории 100 кг.
Особо отличился боец клуба "Топ Тим Сибирь" Артем Грицан, он стал чемпионом России в весовой категории 62 кг. Артем выиграл четыре непростых поединка и показал высокие навыки в ударной технике и борьбе. По итогам чемпионата он попал в сборную страны и готовится к чемпионату Европы.
Центр смешанных единоборств "Топ Тим Сибирь", руководители – Локтев Александр и Евгений Шевченко.