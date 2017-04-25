Фото: turist-v-amerike.ru
Выставка ретроавтомобилей традиционно пройдет в краевой столице 9 мая перед Барнаульским автовокзалом, сообщает официальный сайт администрации города.
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Барнаульцы смогут увидеть более 50 машин выпуска 30-50-х годов прошлого века. Также на парковке будет размещен экран, где покажут ролики военной тематики и военный парад с Красной площади Москвы.
Барнаульцев еще угостят и солдатской кашей с военно-полевой кухни. Праздничные мероприятия автовокзала пройдут с 10.00 до 15.00.
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И как всегда,в этом Путин виноват!