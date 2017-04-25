Фото: пресс-служба БСК
Барнаульские энергетики поддержали общегородской субботник, который состоялся в краевой столице 21 апреля.
Как сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании, на уборку территории возле электростанций города вышли 140 сотрудников предприятия. Общая площадь работ составила 2,5 тысячи квадратных метров.
Отметим, что БСК обслуживает более тысячи городских подстанций и 2 800 километров электролиний. Однако генеральная уборка потребовалась лишь 55 объектам. Энергетики красили и белили стены подстанций и ограждений, убирали территорию вокруг них.
Как отметил главный инженер ООО "Барнаульская сетевая компания" Андрей Лавринец, БСК всегда ответственно относится к вверенному имуществу вне зависимости от объявленных субботников.
"Мы проводим генеральные уборки не время от времени и не только в апреле каждого года, а по мере необходимости. Несомненно, после окончания зимы такой работы скапливается немного больше", — подчеркнул представитель компании.
Помимо человеческого ресурса, энергетики задействовали на уборке территории 13 единиц спецтехники.
"Силами БСК были побелены и покрашены стены и ограждения подстанций суммарной площадью 587,5 квадратных метров, вывезены 63 грузовые машины мусора и 60 машин срезанных веток. Обрезка деревьев проводилась вдоль воздушных линий в частном секторе Барнаула. Данная профилактическая работа в будущем позволит снизить риск падения деревьев и веток на провода, тем самым избегая возможности возникновения аварий", — уточняют в Барнаульской сетевой компании.
В завершение субботника Барнаульская сетевая компания пообещала городу, что до 1 июня все зимние ордера будут закрыты. Это значит, что участки, на которых проводились ремонты подземных электролиний, будут восстановлены. По необходимости энергетики положат на них новое асфальтовое покрытие, высадят газон и цветы.
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