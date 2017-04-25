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Отопительный сезон завершился в Бийске во вторник, 25 апреля.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, соответствующее постановление ранее подписал сити-менеджер наукограда Николай Нонко.
Также в мэрии Бийска отмечают, что с 15 мая в городе прекратят подачу горячей воды.
"Выйти на технологические параметры и вновь подать горячее водоснабжение планируется 24 мая", — добавляют в горадминистрации.
Комментарии
А Барнаул перешел на круглогодичное отопление! Судя по ответам в различных инстанциях. Так мэр решил( Ему энергетиков жаль.
И почему в Бийске отключают горячую воду на 10 дней, а в Барнауле на 21 день?