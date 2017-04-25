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Барнаульцы принимают участие в социальной акции "Аллея Славы"

, ИА "Амител"
В случае победы в Барнауле появится аллея в честь победы в Великой Отечественной

Фото: dpxtko.e-shopp.org

Жители Барнаула принимают участие в социальной акции "Аллея Славы". Ее ко Дню Победы организовал один из подмосковных питомников. Как говорится на сайте организаторов, они готовы высадить на территории победивших городов 9 тысяч деревьев. Победителем становится город, жители которого активнее других будут принимать участие в голосовании на сайте проекта "Аллея Славы".

Прием голосов ведется до 30 апреля, а чтобы сделать условия состязания более справедливыми, организаторы разделили участников на группы: города с населением более 1 млн жителей, от 500 тысяч до 1 млн жителей и города с населением до 500 тысяч.

От каждой группы в финал выйдет по пять участников. То есть всего 15 городов России получат свою "Аллею Победы".

Голоса принимаются до 30 апреля. Как отмечают организаторы, неожиданно для них самих акция получила огромную популярность. Жители всей России активно принялись голосовать.

"Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. Более 412 городов проголосовало на сайте, не считая социальных сетей. Мы не могли себе даже такого представить", — написали на своем сайте авторы проекта.

Сейчас в группе городов с более чем 500 000 жителей побеждают:

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Тула, Волгоград

В группе от 100 000 до 500 000 жителей — Красногорск, Иваново, Новочеркасск, Магнитогорск и Таганрог.

В группе до 100 000 жителей — посёлок Мурино, Кирово-Чепецк, Ржев, Пикалёво и Курчатов.

Барнаул входит в группу городов с населением более 500 000 человек. Сейчас он находится на 17-м месте.

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Комментарии

25.04.2017 12:14
- гость -

Просто взять и сделать новую аллею непонятно что не позволяет, необходимо же бороться за облагораживание города. Глупая страна какая-то.

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25.04.2017 12:29
- гость -

организовал один из подмосковных питомников. Как говорится на сайте организаторов, они готовы высадить на территории победивших городов 9 тысяч деревьев

это сладкое слово "халява", только кто накладные расходы оплачивать будет

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