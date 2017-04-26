ТРЦ "Пионер" уже больше года радует жителей Барнаула своим сервисом и ассортиментом торговых точек. Но останавливаться на достигнутом не стоит, поэтому уже с первых чисел апреля торговый центр начал представлять барнаульцам новые заведения и магазины.
В первых числах апреля "Хинкальная", которая расположилась на четвертом этаже ТРЦ, встретила первых гостей в тестовом режиме работы, официальное открытие состоится 28 апреля. Теперь все любители грузинской кухни и те, кто только собирается с ней познакомиться, могут отведать национальные блюда Грузии и отдохнуть в уютной атмосфере на территории торгового центра.
На фото: "Хинкальная"
Также на днях состоялось праздничное открытие популярного среди жителей нашего города магазина обуви и аксессуаров KARI на 3 этаже "Пионера".
На фото: магазин Kari
В ближайшее время планируется открытие магазина федеральной сети INCITY и фитнес-клуба ALEX FITNESS.
Полноценным семейным центром стал 4 этаж ТРЦ "Пионер" с многозальным кинотеатром Pioneer Cinema, территорией развлечений и первой уникальной VIP-зоной. Многие жители города уже успели превратить этот этаж в любимое место встречи.
Торгово-развлекательный центр "Пионер" начал свою работу в апреле 2016 года. Якорными арендаторами ТРЦ являются такие именитые бренды, как "Лента", "H&M", "Эльдорадо", "Детский мир", "Рив Гош", единственный в городе Burger King и другие.
ТРЦ "Пионер"
Проспект Ленина, 102В
Узнать подробнее о жизни ТРЦ "Пионер" можно на сайте
Комментарии
фитнес клуб в ТРЦ... сомнительно как то...
26.04.2017 08:48
- гость -
а чё сомневаешься? какая разница в каком здании?
Магис в Плазе неплохо себя чуйствует.
26.04.2017 08:59
- гость -
а в плазе кроме магиса нихрена и нету.
магис магис магис магис магис билайн и контора руководящая зданием