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Сопредседатель алтайского ОНФ Ермоленко пойдет на праймериз "Единой России"

, ИА "Амител"
В предварительном голосовании участвует уже 181 человек

Фото: пресс-служба ОНФ

Один из трех сопредседателей алтайского отделения Общероссийского народного фронта, депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в Барнауле. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщили в пресс-службе ОНФ.

Она, а также еще один депутат БГД, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подали заявления во вторник, 25 апреля. До окончания приема документов остается два дня. Теперь у оргкомитета есть несколько дней на принятие решения о регистрации. Но, судя по всему, политическое решение об их участии в праймериз и, по возможности, в выборах в гордуму уже принято.

До сих пор было непонятно, пойдут ли они на выборы под флагами "Единой России". В БГД оба избирались от партии власти и состоят во фракции "ЕР". Однако в последние годы публичная активность обоих была связана не с "Единой Россией", а с ОНФ, который от партии совершенно дистанцирован и позволяет себе некую долю критики власти.

Всего в праймериз зарегистрирован 181 кандидат. В их числе действующие депутаты БГД Юрий Ряполов, гендиректор ЗАО Компания "Сибирьавтоцентр" Валерий Касплер, заместитель директора МУП "Энергетик" Сергей Струченко, коммерческий директор ООО "Алтайский завод топливной аппаратуры" Игорь Кислицин, директор барнаульской школы № 132 Инна Борисенко, генеральный директор ООО "Алтайский геофизизический завод" Марат Жумадилов и другие, а также директор ООО "Управляющая компания "Город" Дмитрий Ильиных, генеральный директор ООО "Автобаза № 1" Роман Репа, директор детско-юношеской спортивной школы "Рубин" Александр Ельников.

Сами праймериз состоятся 28 мая. Лидеры голосования будут выдвинуты от партии на выборы в БГД 10 сентября 2017 года.


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Комментарии

25.04.2017 12:48
- гость -

Ну, тролли с именами, особенно ксюша, давайте хвалите мудрое решение партии воров. О том как хорошо выбирать из группы воров самых наглых и жадных.

0  0
25.04.2017 12:53
- гость -

А кто вообще все эти странные люди? За какие такие заслуги в гордуму попали?

0  0
25.04.2017 13:01
- гость -

Достойные люди,побольше бы таких!

0  0
25.04.2017 13:07
- гость -

13:01 первый пошел. Получи тридцать серебренников.

0  0
25.04.2017 13:12
- гость -

Что-то одни директора праймеризируются?

0  0
25.04.2017 13:34
Матвей

Собственно, что и требовалось доказать - ОНФ направил своих сторонников не праймериз. Из участие ещё не так давно было под вопросом, однако тем, кто следит за политикой в городе и крае, понимал, что на праймериз они заявятся. Это важное усиление для обоймы ЕР

0  0
25.04.2017 13:35
Не гость

На самом деле нет, любое объединение или даже организация может договориться выдвинуть кого то представлять свои интересы на праймериз, как например строители. У любом случае это отличная возможность оценить на сколько этот человек проходим, чтобы представлять интересы определенных рабочих союзов и тд в будущем

0  0
25.04.2017 13:41
Милана

Выбирать в любом случае придется людям, так что не понимаю ваших обвинений, это уровень муниципалитета, туда никого левого не засунешь, все известные люди в своих кругах, только на это они и могут надеяться. Тем более, этих людей многие знают как начальников и коллег, поэтому уж точно будут понимать за кого голосуют. А если вас это не устраивает, дождитесь сентября, проголосуежйте за другую партию, в чем проблема

0  0
25.04.2017 13:48
Илья

Все больше и больше людей подают заявки на праймериз. Надеюсь ЕР настоит на том, чтобы праймериз интегрировали во все уровни выборов. А касательно ОНФ - это не удивительно, почти все организации в Барнауле, бизнес структуры и тд отправили делегатов на праймериз - все понимают его возможности)

0  0
25.04.2017 13:52
Алекс

Вопрос праймеризятам: "С какого бодуна и кто представляет братве избирательные участки, урны, людей которые в этом бесправном действии будут участвовать. Очевидно и правоохранители подтянутся... Кто платит, чьи деньги, Зин...

0  0
25.04.2017 13:52
Десятник

Мистер Робин Гуд в начале, а что вы знаете об этих людях то?) Просто так зашли выполнится на разряд по бунтарями что ли? Их туда никто не загонят, они сами идут и это нормально. А вот вам, как раз, никто не мешает заявиться и выиграть, если уж вы такой герой умный. Только вот за вас никто голосовать не будет, все понимают что вы очередной пустозвон

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