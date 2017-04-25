Один из трех сопредседателей алтайского отделения Общероссийского народного фронта, депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в Барнауле. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщили в пресс-службе ОНФ.
Она, а также еще один депутат БГД, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подали заявления во вторник, 25 апреля. До окончания приема документов остается два дня. Теперь у оргкомитета есть несколько дней на принятие решения о регистрации. Но, судя по всему, политическое решение об их участии в праймериз и, по возможности, в выборах в гордуму уже принято.
До сих пор было непонятно, пойдут ли они на выборы под флагами "Единой России". В БГД оба избирались от партии власти и состоят во фракции "ЕР". Однако в последние годы публичная активность обоих была связана не с "Единой Россией", а с ОНФ, который от партии совершенно дистанцирован и позволяет себе некую долю критики власти.
Всего в праймериз зарегистрирован 181 кандидат. В их числе действующие депутаты БГД Юрий Ряполов, гендиректор ЗАО Компания "Сибирьавтоцентр" Валерий Касплер, заместитель директора МУП "Энергетик" Сергей Струченко, коммерческий директор ООО "Алтайский завод топливной аппаратуры" Игорь Кислицин, директор барнаульской школы № 132 Инна Борисенко, генеральный директор ООО "Алтайский геофизизический завод" Марат Жумадилов и другие, а также директор ООО "Управляющая компания "Город" Дмитрий Ильиных, генеральный директор ООО "Автобаза № 1" Роман Репа, директор детско-юношеской спортивной школы "Рубин" Александр Ельников.
Сами праймериз состоятся 28 мая. Лидеры голосования будут выдвинуты от партии на выборы в БГД 10 сентября 2017 года.
Комментарии
Ну, тролли с именами, особенно ксюша, давайте хвалите мудрое решение партии воров. О том как хорошо выбирать из группы воров самых наглых и жадных.
А кто вообще все эти странные люди? За какие такие заслуги в гордуму попали?
Достойные люди,побольше бы таких!
13:01 первый пошел. Получи тридцать серебренников.
Что-то одни директора праймеризируются?
Собственно, что и требовалось доказать - ОНФ направил своих сторонников не праймериз. Из участие ещё не так давно было под вопросом, однако тем, кто следит за политикой в городе и крае, понимал, что на праймериз они заявятся. Это важное усиление для обоймы ЕР
На самом деле нет, любое объединение или даже организация может договориться выдвинуть кого то представлять свои интересы на праймериз, как например строители. У любом случае это отличная возможность оценить на сколько этот человек проходим, чтобы представлять интересы определенных рабочих союзов и тд в будущем
Выбирать в любом случае придется людям, так что не понимаю ваших обвинений, это уровень муниципалитета, туда никого левого не засунешь, все известные люди в своих кругах, только на это они и могут надеяться. Тем более, этих людей многие знают как начальников и коллег, поэтому уж точно будут понимать за кого голосуют. А если вас это не устраивает, дождитесь сентября, проголосуежйте за другую партию, в чем проблема
Все больше и больше людей подают заявки на праймериз. Надеюсь ЕР настоит на том, чтобы праймериз интегрировали во все уровни выборов. А касательно ОНФ - это не удивительно, почти все организации в Барнауле, бизнес структуры и тд отправили делегатов на праймериз - все понимают его возможности)
Вопрос праймеризятам: "С какого бодуна и кто представляет братве избирательные участки, урны, людей которые в этом бесправном действии будут участвовать. Очевидно и правоохранители подтянутся... Кто платит, чьи деньги, Зин...
Мистер Робин Гуд в начале, а что вы знаете об этих людях то?) Просто так зашли выполнится на разряд по бунтарями что ли? Их туда никто не загонят, они сами идут и это нормально. А вот вам, как раз, никто не мешает заявиться и выиграть, если уж вы такой герой умный. Только вот за вас никто голосовать не будет, все понимают что вы очередной пустозвон