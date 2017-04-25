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Барнаульские полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже госномера с автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что мужчина рано утром снял госномер у припаркованного автомобиля "Ниссан" на улице Гущина. На машину он прикрепил записку со словами: "Позвони, верну за 1000 рублей". Но хозяин авто написал заявление в полицию.
Правоохранители смогли установить личность злоумышленника и задержать его. Однако номера он успел выбросить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства". Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.
Комментарии
а владельцу придется ставить другие номера за свой счет? все-таки вор украл номера, принадлежащие государству, а не владельцу авто?
его подставили!
сосед собака не хочет сотку возвращать, вот и провернул дело