Фото: transphoto.ru
Петицию на имя президента России Владимира Путина и министра транспорта Максима Соколова с призывом сохранить городской электротранспорт подписывают жители Бийска.
Обращение с требованием "прекратить уничтожение городского электротранспорта" опубликовано на площадке Change.org.
"Банкротство предприятий горэлектротранспорта, смена формы собственности – это лукавые действия, видимость спасения, а фактически – равнодушие и бездействие местных властей, от которых сегодня зависит транспортная политика. Конечный итог – уничтожение электротранспорта. Как это произошло в 14 городах России (Шахты, Архангельск, Иваново, Воронеж…) Просим, призываем, требуем незамедлительных решений в поддержку горэлектротранспорта. Завтра может оказаться поздно!" - отмечается в петиции.
Авторы обращения предлагают для сохранения горэлектротранспорта предоставить льготу на электроэнергию в размере 50%, полностью возмещать из бюджета разницу между утвержденным тарифом и установленной стоимостью проезда, обеспечить более низкую стоимость проезда, чем у автоперевозчиков, и содержать трамвайные пути и контактно-кабельную сеть только на контрактной основе с администрацией.
Обратившиеся подчеркивают, что это позволит сохранить чистый воздух в наукограде.
Ситуацию прокомментировал директор муниципального предприятия "Бийское трамвайное управление" Станислав Дроздев.
Говоря о петиции на имя президента, в интервью "Бийскому рабочему" он отметил: "Мы пытаемся привлечь внимание к проблемам городского электротранспорта. Сегодня мы созваниваемся с нашими коллегами по всей стране, хотим работать в этом направлении сообща, под лежачий камень вода не течет. Мы просим не допустить банкротства трамвайных управлений, а без помощи на федеральном уровне справиться с этим трудно".
Также Станислав Дроздев указал на то, что финансовая ситуация в МУПе остается непростой. Ранее, напомним, МУП пытались признать банкротом. Кроме того, предприятию грозит отключение электроэнергии.
Комментарии
эти КТМ-овские гробы на колесах давно в утиль пора
Петиция рабочих Санкт-Петербурга для подачи царю Николаю II 1905
Государь!
Мы, рабочие города С.-Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать.
Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества; нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению!
Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немногого просили: мы желаем только того, без чего жизнь — не жизнь, а каторга, вечная мука!
Петиция на имя президента России Владимира Путина 2018
"Банкротство предприятий горэлектротранспорта, смена формы собственности – это лукавые действия, видимость спасения, а фактически – равнодушие и бездействие местных властей, от которых сегодня зависит транспортная политика. Конечный итог – уничтожение электротранспорта. Проблемы горэлектротранспорта во всех городах страны практически одинаковы.
Все давно знают, что это самый экологически чистый, скоростной, не зависящий от погодных условий, вместительный, компактный для городских улиц вид транспорта.
Когда-то был и самый дешевый…
Альтернатива – только частные автоперевозчики, как правило - недобросовестные конкуренты.
Мало того, что химия заполонила продукты питания, маленькие зарплаты и пенсии, так еще скоро дышать будет нечем.
Это просто злонамеренное уничтожение своего народа!
Попрсил зайка помощи у волка)
Бийск , ну просто не знаю, но ключевое слово тут МУП. Это Ваши проблемы.
Чтобы сохранить рентабильность МУП попросите ВВП разрешить закупать электроэнергию в ВКО.
Ну, а Рубцовск на подходе и я не буду возражать , если закроют МУП РТП - полупустые и разбили все дороги
Да.. "Вертикаль власти" - грозные слова и не более. Вообще то Президент должен решить этот вопрос во благо своего народа! Но по сути вертикали власти, все чиновники,которые должны решать такие вопросы, в лучшем случае должны быть отправлены в отставку! А то им недосуг заниматься реальными делами - они к праймериз очередному готовятся! Каждый день праздник?!
Ходоков надо бы отправить к ВВП, но надо к Богданычу сначала, что б благословил.