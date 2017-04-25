Фото: sovetclub.ru
Доставка товаров с AliExpress в скором времени будет составлять один день для российских покупателей, сообщает ТАСС.
Правда, сначала это будет касаться покупателей, проживающих в 20 крупных городах России, а также покупателей определенной группы товаров. Речь идет о смартфонах Samsung и iPhone, ноутбуках Asus и Lenovo, наушниках Philips и так далее.
Но в скором времени будет увеличен список городов, а также ассортимент товаров.
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Отметим, что за 2017 год уже 70 миллионов граждан России посетили этот интернет-магазин. Накануне стало известно, что с 24 апреля AliExpress будет продавать товары в рассрочку.
Комментарии
и по России месяц
Речь идет о смартфонах Samsung и iPhone, ноутбуках Asus и Lenovo, наушниках Philips и так далее.
Под категорию "и так далее" попадают остальные товары)
у меня одного от нового сайта комп тормозит?
у меня одного от нового сайта комп тормозит?
Нет