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Отопительный сезон завершился во вторник, 25 апреля, в третьем по величине городе Алтайского края — Рубцовске, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
"Решение об окончании отопительного периода принято в связи с тем, что среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд не опускалась ниже +8 градусов Цельсия, что, согласно законодательству, является основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям", — уточняют энергетики.
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В СГК подчеркивают, что в минувшем отопительном сезоне удалось не допустить серьезных аварий, связанных с прекращением или ограничением подачи тепла населению. Этот момент следует особо отметить в контексте того, что с энергетическим комплексом в Рубцовске не все хорошо.
Теперь, согласно распоряжению городской администрации, энергетики в срок до 26 мая проведут гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей.
Отметим также, что 25 апреля отопительный сезон был завершен и в Бийске.
Комментарии
Раньше теплоэнергетики эксплуатировали систему отопления Рубцовска, было плоховато,
теперь будет это делать игрок, будет ещё лучше!