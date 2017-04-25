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Услугами международного барнаульского аэропорта имени Германа Титова за первые три месяца 2017 года воспользовались 90,72 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 61,6%. Самыми популярными рейсами по-прежнему остаются Барнаул-Москва и Москва-Барнаул. Что касается международных рейсов, то в этом году из Барнаула можно было улететь в Камрань (Вьетнам), Пхукет (Таиланд) и Бангкок (Таиланд).
Чаще всего пассажиры пользовались услугами авиакомпании S7 – 27 926 пассажиров. На втором месте стоят "Уральские авиалинии" — 25 095 пассажиров.
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