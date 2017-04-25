Фото: barnaul.org
День Победы совсем скоро, а значит, в городах России вновь стартует акция "Георгиевская ленточка". Барнаул присоединился к ней накануне, 24 апреля.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, барнаульцам уже вручили 30 тысяч черно-оранжевых ленточек, символизирующих память о Великой Победе.
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Раздавали ленточки около ста волонтеров. Отметим, что в Барнауле акция проходит уже пять лет.
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Комментарии
Скорей менять поизносившиеся за год, пыльные, блекло матыляющиеся ленты на антенах разваливающихся повозок.
Хорошая новость
в киеве не пробовали?
25.04.2017 13:23
- гость -
У меня Форд Фокус 2012 года, в прошлом году несколько ленточек дали, есть в запасе
25.04.2017 13:26
- гость -
Там свастика хорошо идет
Радует,что у доморощенных либерастов,только от слов"Георгиевская лента и Бессмертный полк" пуканы рвуться не по деттски!
Хе,хе,хе!
мне одному кажется что фуганок немного того?
Фетишисты с ленточками, научитесь уважать других участников движения, соблюдайте ПДД. Ленточки - конечно хорошо, но людьми надо быть в первую очередь.
25.04.2017 13:39
Массаж мозга
Фетишисты с ленточками не могут уважать фетишистов со свастикой и другой атрибутикой нацистов и натовцев. А про ПДД все правильно