Фото: roszdravnadzor.ru
Росздравнадзор поставил точку в вопросе готовности нового перинатального центра "ДАР" в Барнауле к работе — в федеральном ведомстве констатируют, что все подразделения учреждения могут принимать пациентов.
В Росздравнадзоре уточняют, что 22 апреля сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения во главе с руководителем Службы Михаилом Мурашко проверили исполнение предписания Росздравнадзора по соблюдению лицензионных требований и условий, а также возможности исполнения порядков оказания медицинской помощи в перинатальном центре.
"Комиссией Росздравнадзора установлено, что строительные работы в перинатальном центре (кроме актового зала) завершены, соответствующие заключения выданы Роспотребнадзором по Алтайскому краю. Все подразделения учреждения могут работать и принимать пациентов. В настоящее время продолжается настройка технологического процесса и оборудования с поэтапным увеличением нагрузки", — указывают в ведомстве.
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Михаил Мурашко в рамках совещания с губернатором Алтайского края Александром Карлиным и руководителем регионального Минздрава Ириной Долговой указал на то, что деятельность "ДАРа" должна постепенно интегрироваться в обязательную (существующую) систему оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным.
Также в Росздравнадзоре добавляют, что контрольные мероприятия в перинатальном центре продолжаются.
По состоянию на 22 апреля в "ДАРе" находилось 87 женщин. В отделении реанимации новорожденных было шестеро недоношенных маловесных детей, а в палате интенсивной терапии находилось четыре пациентки.
Напомним, техническое открытие перинатального центра состоялось в декабре 2016 года. Выход современного медучреждения на плановую рабочую мощность должен состояться в июне.
Комментарии
По моему его уже открывали, Еще пару раз признают готовым и можно запускать, только сначала кошек,а потом и еще что нибудь доделать докрасить доустаносить