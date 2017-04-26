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"Единая Россия" не боится перемен": интервью с Александром Романенко

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Глава регионального отделения "Единой России" рассказал о партийной перезагрузке

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

В конце 2016 года у регионального отделения партии "Единая Россия" появился новый руководитель. Члены партии избрали на пост секретаря регионального отделения нового спикера регионального парламента Александра Романенко. Как будет развиваться партия и почему она набирает новые кадры, об этом и не только читайте в интервью с Александром Романенко.

Корреспондент: Александр Алексеевич, в декабре минувшего года, возглавив реготделение, вы сказали о необходимости качественной "перезагрузки" работы партии в регионе. Удается "перезагрузить" и что для этого делаете?

Александр Романенко: "Перезагрузка", как мы это называем, — это не разовая акция перед выборами. Это нормальный процесс, который партия систематически проходит. И начинается он с федерального уровня. Конечно, в крае мы тоже эту работу проводим. В конце прошлого года сформировали новый состав управляющих органов партии в регионе – Политсовет, Президиум Политсовета, обе структуры были значительно обновлены, Президиум обновился более чем наполовину.

Кадровая ротация — дело серьезное и нужное, приход новых активных людей позволяет партии обновляться, увидеть новые проблемы, находить пути их решения. Так что мы не боимся этого процесса.

Другое важное направление — активизация местных отделений. Ведь по большому счету партия — это люди на местах. Именно они формируют политическую "погоду", и от их настроя зависит результат. Мы провели и обновление, и реорганизацию там, где это было необходимо.

Для представителей районных отделений партии был организован большой семинар-совещание по внутрипартийной и агитационно-пропагандистской работе. Со многими представителями местных и первичных отделений я встречался лично.

Мы продолжаем прием новых членов, реформируем работу совета сторонников "Единой России", повысили требования к приему людей в партию. Как вы знаете, в сентябре 2017 года в регионе пройдут муниципальные выборы. Будет избрано более шести тысяч депутатов и сельских глав. Сейчас мы находимся в стадии проведения уже традиционного предварительного внутрипартийного голосования (праймериз), участие в котором могут принять в том числе и беспартийные жители края.

Корр.: Какие цели вы ставите перед партией на выборы 2017 года? Сколько мандатов планируете заместить своими кандидатами?

А.Р.: Задача-максимум — выдвинуть кандидатов на все вакантные мандаты. Но у нас нет задачи выставить кандидатов только для того, чтобы они были. Главное — предложить людей достойных, которые смогут не просто выдвинуться, но и победить и после этого вкалывать на благо народа.

Конечно, в плане выдвижения мы будет категоричны — никаких двойных стандартов и раскладывания мандатов по разным корзинам, как любят делать некоторые главы районов. Пришло время работать открыто, честно и уверенно: готов работать вместе с партией — выдвигайся от партии и побеждай.

В целом по результату голосования за кандидатов от партии мы ставим цель выйти на показатель 60% и более по количеству мандатов. К чести системной парламентской оппозиции отмечу: у "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР в ряде муниципалитетов неплохие позиции. Однако и мы свои только усиливаем, так что будем работать на результат.

Корр.: Сегодня представители разных партий в регионе говорят о кадровой проблеме: мало желающих идти на выборы, работать народными избранниками. У вас есть такая проблема? Как вы ее решаете?

А.Р.: Больших сложностей с подбором кандидатов у нас нет. Мы активно работаем с молодежью, есть партийный проект "Политический стартап", сотрудничаем с Молодежным парламентом, "Молодой гвардией "Единой России". Ребята приходят очень толковые, во многих из них я вижу будущих управленцев и политиков.

Подчеркну, что как председатель АКЗС я не призываю молодежь быть кандидатами именно от партии "Единая Россия". Я призываю вообще участвовать в выборах, хотя бы в качестве избирателей. Считаю и буду считать, что на выборы ходить надо. Не слушайте тех, кто говорит, что все решено за нас. Потому что если не придете и не проголосуете, то так и будет — решение действительно примут за вас и без вас.

Однако в целом на муниципальном уровне кадровая проблема есть. Причем в основном эта проблема заключается в недостатке кадров для муниципальной службы. К сожалению, в последние годы на федеральном уровне не принимаются решения по повышению заработной платы для этой категории бюджетников. А в крае мы самостоятельно такого принять не можем. При их невысокой зарплате и объеме работы желающих, прямо скажем, немного.

Если рассматривать с этой точки зрения депутатский корпус – тоже проблема есть. Напомню, по новому федеральному закону предоставлять декларации о доходах обязаны депутаты всех уровней. Это, конечно, многих отталкивает. И дело даже не в желании скрыть свои доходы, а в том количестве документов, которые надо предоставить, и во времени на все это.

Корр.: На федеральном уровне партия реализует четыре крупных социальных проекта. Попал в них и Алтайский край. У нас отремонтируют дома культуры и театры в селах и малых городах региона, дворы в городских округах. Серьезные средства из федерального бюджета на это выделены.

А.Р.: Да, это более 600 млн рублей для Алтайского края! У нас стартовали новые федеральные партийные проекты — "Городская среда", "Местный Дом культуры", "Театры малых городов" и "Парки малых городов", получившие статус приоритетных проектов. Эти проекты были разработаны, а средства на их реализацию заложены в федеральный бюджет по инициативе фракции "Единая Россия" в Государственной думе.

Подчеркну, что именно "Единая Россия" нашла денежные средства на реализацию этих направлений, внесла соответствующие поправки в проект федерального бюджета ко второму и третьему чтению, а впоследствии приняла бюджет. Другие парламентские фракции отказались голосовать за проект этого федерального бюджета.

Для того чтобы проекты были успешно реализованы в регионе на местном уровне, нам необходимо было в сжатые сроки принять ряд нормативных документов, внести корректировки в уже действующие программы по благоустройству и развитию социальной инфраструктуры, скоординировать деятельность различных ведомств и органов местного самоуправления. Все эти решения были приняты по инициативе и при поддержке регионального отделения "Единой России".

Успешно у нас реализуется и проект "Детский спорт". В его рамках уже третий год действует направление по ремонту и модернизации спортивных залов в сельских школах. В этом году край на эти цели получит около 33 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас перед нами стоит важная задача — верно донести до населения условия участия в проектах, а также проконтролировать их реализацию.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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