Фото: pixabay.com
Представители Генконсульства РФ в Сан-Франциско рассказали, что гражданку России Анну Репкину могли убить в Орегоне в ходе бытовой ссоры, пишет РИА Новости.
В ведомстве также отметили, что уже связались с родственниками 27-летней девушки. Подозреваемого в этом преступлении местного жителя задержали сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование.
Отметим, что тело девушки было найдено неделю назад в округе Бентон в 177 километрах от Портленда. В США из России Репкина приехала 1 апреля. Жила в городе Корваллис.
Комментарии