Фото: пресс-служба АГУ

Алтайский государственный университет вошел в список 33 опорных университетов страны, одержав победу в конкурсе Минобрнауки. По итогам отбора были созданы две группы вузов. В первую вошли университеты, которые получат федеральное финансирование для реализации программы своего развития. Еще 14 вузов будут материально поддерживаться регионами, в которых расположены данные заведения профессионального образования. Алтайский государственный университет оказался во второй группе. Впрочем, известно, что в 2017 году вуз не получит дополнительных субсидий в размере 100 миллионов рублей. Amic.ru встретился с ректором АлтГУ Сергеем Землюковым и поговорил о том, где вузу искать средства на новые направления, строящееся общежитие и повышение стоимости обучения по дополнительному набору.

Опорный вуз

- За статус опорного вуза боролись сразу три высших учебных заведения Алтайского края. Однако сделать это удалось только АлтГУ. Какие изменения ждут университет в качестве уже опорного вуза?

- Это новый толчок развития вуза. Самое главное – повысится статус нашего университета. За последние полгода проходит очень серьезная реструктуризация в системе высшего образования. В этом процессе выделяются ведущие федеральные университеты, среди которых есть те, кто входит в проект "5-100". Это 21 университет с мировым именем. Следующую же группу составляют опорные вузы. Они, с одной стороны, максимально ориентированы на развитие региональных сфер, готовя профессиональные кадры и развивая научные направления, такие как биотехнология. С другой стороны, опорные университеты в России являются последней ступенькой перед попаданием в проект "5-100". Я встречался с ректорами опорных университетов – победителей конкурса прошлого года. Среди них тоже не все сразу получили дополнительные субсидии в размере 100 миллионов. Однако к ним уже изменилось отношение Министерства образования по различным вопросам.

- Известно, что Алтайский государственный университет с обретением нового статуса не получит в 2017 году федерального субсидирования, которое в этом году составит 100 миллионов рублей. Где теперь вузу брать деньги? Возможна ли работа с бизнес-структурами по этому направлению?

- Хочу пояснить, что Алтайский государственный университет не потерял права претендовать на дополнительную финансовую поддержку. Ежегодно министерство будет оценивать выполнение заявленных программ опорными вузами. В мае программа нашего университета и тех, кто также вошел в список опорных, будет утверждена Министерством образования и науки. В зависимости от показателей могут меняться размеры финансирования, и в пул вузов, которые получают субсидии, могут попасть учебные заведения, которых в настоящее время там нет. Все прекрасно понимают, с чем связана ситуация, что не все опорные вузы получили дополнительное финансирование. В прошлом году говорилось, что по итогам 2017 года будет одобрено 30 вузов, которые получат субсидии. Отобрали не 30, а 22 вуза, а финансирование получили всего девять. Изменится экономическая ситуация, появятся дополнительные доходы, которые будут выделены на развитие образования, лидирующие вузы получат 100 миллионов рублей. Пока же в 2017 году мы будем пользоваться другими возможностями для получения средств, в частности, на ремонт учебных корпусов, продвижение наших научных программ. К тому же, как вы правильно сказали, планируем под опорный вуз привлечь частные инвестиции, которые пойдут на развитие научных проектов.

- Допустим, что в 2018 году университет получит 100 миллионов рублей. Куда они пойдут?

- У нас все пять направлений были представлены в нашей программе, которую мы утверждали в министерстве. Среди них проекты в области биомедицины и сельскохозяйственной биотехнологии. Один проект направлен на выявление и поддержку талантливых школьников и студентов. Мы развиваем направление в рамках нашей международной деятельности в центрально-азиатском регионе, а также прорабатываем новую модель туристско-рекреационного потенциала Алтайского края. В зависимости от готовности этих проектов мы будем определять размеры финансирования.

Новые бюджетные места и повышение стоимости обучения

- Будет ли увеличено количество бюджетных мест?

- Сейчас мы планируем открывать около 20 новых образовательных программ, которые были представлены в концепции развития АлтГУ в качестве опорного вуза. Кроме того, предполагается появление четырех укрепленных групп специальностей. Мы собираемся развивать химико-фармацевтическую, судебно-экспертную деятельность на базе юридического факультета. Естественно, под эти направления подготовки мы будем просить средства у заинтересованной в этом региональной власти, а Министерство образования будет идти навстречу с выделением дополнительных бюджетных мест.

- Возможно ли объединение АлтГУ с другими учебными заведениями края?

- Такая задача в ближайшие годы не стоит. Мы, разрабатывая программу стратегического развития университета, не предусматривали вопросы объединения с другими высшими учебными заведениями Алтайского края. Если это делается на добровольной основе, по взаимному согласию, если такие варианты будут возникать, то мы готовы их рассматривать.

- За последний год в Алтайском крае закрылось несколько негосударственных вузов. В чем, по вашему мнению, причина этих процессов?

- Прежде всего, политика Министерства образования и науки и Рособрнадзора, направленная на сокращение негосударственных высших учебных заведений. За счет лишения возможности выдачи дипломов за деньги решается задача качества высшего образования. Многие псевдообразовательные учреждения в какой-то момент массово стали готовить юристов и экономистов, но при этом не следили за качеством обучения.

- Как адаптировались студенты, которые в прошлом году перевелись из негосударственных алтайских вузов, попавших под санкции Рособрнадзора?

- К нам пришли студенты сразу из пяти высших учебных заведений Алтайского края. Мы брали только студентов, готовых осваивать более сложные образовательные программы. В настоящее время студенты, которые активно учатся, прекрасно адаптировались в нашем университете.

- В контексте опорного вуза возможно ли увеличение дополнительного набора, а также стоимости обучения?

- Мы сами себя ограничиваем в том, что у нас не хватает дополнительных образовательных площадей. На самом деле АлтГУ должен выдерживать высокую планку качественного образования и при рассмотрении вопроса об увеличении количества дополнительного набора. Мы не гонимся за большим набором, главное — набирать такое количество студентов, которым мы точно дадим качественное образование. Мы будем повышать стоимость обучения не только на уровень инфляции. По итогам 2016 года она составила в районе 4%. За это время был заметно улучшен учебный процесс, введены новые лаборатории. Этим была повышена и стоимость самого образовательного процесса. К тому же никто не снимает с нас требований по увеличению заработной платы для преподавательского состава. Все эти затраты мы будем восполнять за счет студентов дополнительного набора. По новым образовательным программам уже в этом году стоимость обучения увеличится на 10-15%. Это не такой серьезный скачок цен.

- Планируется ли повышение зарплаты преподавателям в 2017 году?

- Мы собираемся следовать указам президента и в 2018 году намерены повысить заработную плату преподавательскому составу на 200%. В этом году также предусмотрена индексация зарплат нашим сотрудникам.

Современный корпус и новое общежитие

- Во время отчета за 2016 год вы заявили, что вуз нуждается в новом современном корпусе. Предварительно, он будет построен рядом с аллей у корпуса "Д" на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Месторасположение корпуса вызвало критику. С чем это, по вашему мнению, было связано?

- В этом году после ввода нового общежития мы можем увеличить набор студентов. Возникает вопрос о том, что нам не хватает больших поточных аудиторий и помещений с мультимедийным оборудованием. Все лаборатории последние годы мы открывали в отремонтированных полуподвальных помещениях, где даже не было вытяжки. Только в этом году мы получим оборудование на 200 миллионов рублей для нашего инжинирингового центра "Промбиотех". Мы даже не знаем, где его разместить. Строительство нового учебного корпуса решило бы эту проблему. Ведущий университет Алтайского края должен иметь современную инфраструктуру. Что касается его месторасположения, то сложно найти сейчас в центре города другой пригодный земельный участок, а переносить современное здание в отдаленный район Барнаула совершенно неправильно. Университет должен развиваться по принципу кампуса. Когда наша заявка на строительство корпуса будет поддержана в Министерстве образования и науки, к этому вопросу придется вернуться.

- В ближайшее время АлтГУ откроет новое общежитие. Расскажите, как это значимое событие повлияет на университет.

- Мы надеемся, что с вводом нового общежития жизнь изменится в лучшую сторону. Прежде всего, мы сможем принимать большее количество успешных выпускников школ, которым мы будем предлагать комфортные условия для проживания. Мы надеемся на более высокий потенциал приезжих студентов. Планируем, что комнаты в новом общежитии также будем предоставлять магистрам, аспирантам, поддерживая наших молодых и перспективных ученых. Сейчас нам надо до конца довести вопросы с выделением последнего денежного транша, и думаю, что осенью 2017 года мы точно заселим студентов в новое общежитие.



